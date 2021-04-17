جيفري ستار المتّهم بإقامة علاقة مع كانييه ويست يتعرّض لحادث مروّع.. انقلبت سيارته ثلاث مرّات

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: نقل جيفري ستار إلى المستشفى بعد حادث سيارة مرعب. وجاء في التفاصيل أنّ نجم مواقع التواصل الإجتماعي جيفري ستار، المعروف بميوله الجنسية، كان في سيارة مع صديقه دانيال عندما انزلقت على الجليد، مما تسبب في فقدان السيطرة على السيارة وانقلابها ثلاث مرات. وأفادت التقارير الطبية أنّ حالته مستقرّة وأنه محظوظ لبقائه على قيد الحياة بعد الحادث المروع.

وتمت مشاركة صورة عبر حساب جيفري في إنستغرام تُظهره مستلقياً في سرير المستشفى، واضعاً طوقاً على عنقه. وحاصرت الأجهزة الطبيّة النجم ذا الشعر الوردي، الذي بدا حزيناً في الصورة.

وجلس دانيال ذو الشعر الأزرق بجانبه وكان يرتدي أيضاً ثوب المستشفى ويمسك بيد جيفري.

وزعم موقع “تي إم زي” الأميركي أن جيفري كان يقود سيارته الرولز رويس الجديدة مع دانيال كراكب بجانبه عندما وقع الحادث.

وفي وقتٍ سابقٍ من هذا العام، انتشرت إشاعات عن خيانة كانييه ويست لزوجته كيم كارداشيان مع جيفري، لكن تبين لاحقاً أنّها كانت خاطئة.

وتمت مشاركة صورة عبر حساب جيفري في إنستغرام تُظهره مستلقياً في سرير المستشفى، واضعاً طوقاً على عنقه. وحاصرت الأجهزة الطبيّة النجم ذا الشعر الوردي، الذي بدا حزيناً في الصورة.

وجلس دانيال ذو الشعر الأزرق بجانبه وكان يرتدي أيضاً ثوب المستشفى ويمسك بيد جيفري.

وزعم موقع “تي إم زي” الأميركي أن جيفري كان يقود سيارته الرولز رويس الجديدة مع دانيال كراكب بجانبه عندما وقع الحادث.

وفي وقتٍ سابقٍ من هذا العام، انتشرت إشاعات عن خيانة كانييه ويست لزوجته كيم كارداشيان مع جيفري، لكن تبين لاحقاً أنّها كانت خاطئة.