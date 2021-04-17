لأول مرة.. محمد هنيدي يشارك في لعبة “ببجي”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: كشف الفنان المصري محمد هنيدي عن انضمامه لأول مرة للعبة “ببجي” العالمية، وذلك عبر “تويتر”، على أن تبدأ تلك المشاركة في عيد الفطر المقبل.

ونشر هنيدي مقطع فيديو يوضّح من خلاله تفاصيل المشاركة، التي تتمثل في ممارسة لعبة “ببجي” بصوته وعلق قائلاً: “والآن المفاجأة.. هنيدي في ببجي موبايل أقوى لعبة في العالم.. بعبع الليل وفارس الظلام.. منشن أصحابك وزف لهم الخبر ستلعبون بصوت هنيدي #هنيدي_في_ببجي_موبايل”.

وظهر هنيدي في المقطع وهو يعترض على الأصوات التي تظهر في اللعبة، ثم كشف عن مشاركته بقوله: “انتظرونا في العيد سنلعب ببجي بصوتي (بحنجرتي) وإن شاء الله هنكسر الدنيا”.

وسبق أن أثار الممثل المصري محمد هنيدي جدلاً كبيراً بين محبيه ومتابعيه على صفحته بعدما كتب: “انتظروني يوم 16 أبريل 4 رمضان، شيء ما قادم سيغير التاريخ للأبد للأبد للأبد للأبد”.