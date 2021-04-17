غادة عبد الرازق: الرياضة تغنيني عن عمليات التجميل

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: حالة من الجدل أثارتها الفنانة غادة عبد الرازق بعد نشرها مقطع فيديو على حسابها الشخصي بموقع «انستغرام» وذلك بعد أن ظهرت في إطلالة وشكل مختلفين جعل البعض يظن أنها لجأت إلى إجراء عملية تجميل، وذلك قبل بدء تصويرها أحدث أعمالها الدرامية المقرر أن تخوض به دراما رمضان المقبل.

وفي نصريح خاص، نفت الفنانة غادة عبد الرازق تلك الشائعات التي أثيرت الأيام الماضية، مؤكدة أنها لم تلجأ مطلقاً لإجراء أي نوع من عمليات التجميل، ووجهت سؤالاً لكل من كتبوا أنها أجريت عملية تجميل قائلة: «لماذا لم تشاهدوا برومو المسلسل وتروني بصورة أوضح لتتأكدوا أنني لم أجرِ عملية تجميل». وأضافت غادة عبد الرازق: «لم أجرِ أي نوع من عمليات التجميل ولكن الشكل الذي ظهرت به يعود لسبب مهم جداً وهو أنني اتبعت أسلوباً ونظاماً غذائياً جديداً مع ممارسة الرياضة».

وأضافت: «أشعر براحة نفسية ولدي حالة رضا لا أستطيع أن أوصفها، وهذا سر حفاظي على جمالي وظهوري بهذه الصورة، لأنني أهتم دائماً بصحتي وممارسة الرياضة بشكل مستمر».

وتعود الفنانة غادة عبد الرازق للدراما التلفزيونية هذا العام من خلال مسلسل «لحم غزال»، من تأليف إياد إبراهيم وإخراج محمد أسامة، ويشارك في بطولته شريف سلامة، عمرو عبد الجليل، وفاء عامر، عارفة عبد الرسول، أحمد خليل، رحاب الجمل، إيهاب فهمي، شريف دسوقي، خالد محمود ووليد فواز. يذكر أن آخر أعمال غادة عبد الرازق مسلسل «سلطانة المعز»، وحقق نجاحاً كبيراً، وسط منافسات دراما رمضان الماضي. وشاركها في العمل كل من محمود عبدالمغنى، محمد لطفى، محمد شاهين، دينا، محمود البزاوى، حسن حسنى، ومحمد حاتم، وهو من تأليف إياد إبراهيم، وإخراج محمد بكير‎.