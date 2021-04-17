مصطفى شعبان يتصدر بـ”ملوك الجدعنة”.. هكذا احتفل

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــــرد: حظي مسلسل “ملوك الجدعنة” الذي يقوم ببطولته الفنانان المصريان مصطفى شعبان وعمرو سعد، بتفاعل واسع بين جمهور مواقع التواصل الاجتماعي، عقب تصدره التريند في مصر وعدد من الدول العربية، حيث نال متابعةً كبيرة في موسم دراما رمضان الجاري.

وأحدث شعبان ضجة على السوشيال ميديا، لدى احتفاله بتصدر مسلسل “ملوك الجدعنة” التريند من خلال تغريدة في “تويتر” قيل إنه قصد بها الفنان المصري محمد رمضان، عندما كتب يقول: “الكلام رايحلك”.

وغرّد مصطفى شعبان بصورة أظهرت الدول التي تصدر فيها مسلسله التريند ثم علّق قائلاً: “خلصانة والكلام رايحلك”، بينما كشفت التعليقات عن هجوم على شعبان ومسلسله وسط اتهامات بترويجه للبلطجة.

“ملوك الجدعنة” من بطولة: عمرو سعد، مصطفى شعبان، عمرو عبد الجليل، رانيا يوسف، ياسمين رئيس، دلال عبد العزيز، أحمد صفوت، فرح يوسف، وليد فواز، من تأليف عبير سليمان بالتعاون مع أمين جمال وإخراج أحمد خالد موسى.