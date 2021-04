شكرا لقرائتكم خبر عن 456 مليون دولار تكلفة الموسم الأول لمسلسل Lord of the Rings .. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت بعض التقارير الأجنبية الجديدة، عن بعض التفاصيل الخاصة بمسلسل الخيال والفانتازيا Lord of the Rings، والتي تضمنت تكلفة الموسم الأول من السلسلة والتي جاءت حوالى 465 مليون دولار.

ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة فاريتى، فإن القائمين على مسلسل Lord of the Rings، قرروا تخصيص حوالي 465 مليون دولار للموسم الأول من المسلسل، بما يعادل 650 مليون دولار نيوزيلندي، بتكلفة العملة في البلد التي سيتم التصوير فيها وهي نيوزيلاندا.

وأكد التقرير أن تكلفة مسلسل Lord of the Rings، ستتجاوز المسلسلات السابقة التي اشتهرت بتكلفتها الباهظة مثل مسلسل "Game of Thrones" على HBO، و"The Morning Show" على Apple وThe Mangalorean على شبكة ديزنى بلس، والتي تكلفت حوالى 15 مليون دولار للحلقة الواحدة بالتقدير الأقرب.

مسلسل Lord of the Rings – سيد الخواتم، خصص حوالي 250 مليون دولار للحصول على حقوق المؤلف J.R.R. Tolkien’s estate، وفى تصريحات سابقة لـ ستيوارت ناش، وزير التنمية الاقتصادية والسياحة النيوزيلندي، قال "ما يمكننى الكشف عنه هو أن أمازون ستنفق حوالي 650 مليون دولار في الموسم الأول فقط، وسيكون هذا أكبر مسلسل تليفزيوني على الاطلاق".

وكان قد انضم المخرج واين يب إلى فريق عمل سلسلة "Lord of the Rings" كمنتج تنفيذي مشارك، كما أنه سيقوم بإخراج 4 حلقات من أصل 8 حلقات من العمل الجديد، الذى يتم حاليا تصويره في نيوزيلندا، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "deadline".

وقال واين يب: "إنه لشرف حقيقي فكل يوم أتطلع إلى العمل مع هذا الفريق الرائع هنا في نيوزيلندا حيث نساهم بتواضع إرث أعظم القصص التي رويت على الإطلاق."