شكرا لقرائتكم خبر عن يوسف الشريف يصور اليوم مشاهد الأكشن من مسلسله "كوفيد 25" داخل قطار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يصور النجم يوسف الشريف عددًا من مشاهد الأكشن خلال أحداث مسلسله "كوفيد 25" والمقرر أن يعرض فى النصف الثانى من شهر رمضان، والمشاهد عبارة عن قطار وركاب وهناك أعداد من الزومبى يهجمون عليهم، حيث أوشك فريق العمل على الانتهاء من التصوير.

يعرض مسلسل "كوفيد 25" بطولة النجم يوسف الشريف فى النصف الثانى من شهر رمضان الجاري ابتداء من يوم 16 على قناة on، بعد انتهاء عرض مسلسل "بين السما والأرض" للنجم هانى سلامة، والذى يعرض في 15 حلقة أيضًا.