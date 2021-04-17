أكرم حسني ينعى والدة أحمد خالد صالح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

نعى الفنان أكرم حسني، الدكتورة هالة زين، والدة الفنان أحمد خالد صالح، وأرملة الفنان الراحل خالد صالح، التي رحلت عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت 17 أبريل.

وكتب حسني، عبر حسابه على تويتر :"‏إنا لله وإنا إليه راجعون، والدة الفنان أحمد خالد صالح في ذمة الله.. ربنا يرحمها ويصبر أهلها وحبايبها".

وكان الفنان أحمد خالد صالح، أعلن خبر وفاة والدته قبل ساعات عبر حسابه الشخصي على موقع "إنستجرام"، وكتب "رحلت عني من كنت أكرم من أجلها، ادعوا لها بالثبات عند السؤال والرحمة والمغفرة وجنة الفردوس وشفاعة الحبيب المصطفى، صل الله عليه وسلم، وادعوا لنا بالصبر والثبات والسلوان".