دينا فؤاد تتألق بالأسود في أحدث جلسة تصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

خضعت الفنانة دينا فؤاد لجلسة تصوير جديدة، كشفت عنها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهرت دينا فؤاد في الصور بشكل أنيق وجذاب، ونالت الصور إعجاب الكثير من متابعيها.

يذكر أن دينا فؤاد تصدرت تريند تويتر في مصر بعد تألقها في مسلسل "اللي مالوش كبير"، عبر هاشتاج "دينا فؤاد"، تزامناً مع عرض الحلقة الرابعة من العمل، الذي تجسد فيه شخصية "قدرية" زوجة "سيف الخديوي"، الذي يجسده أحمد العوضي.

مسلسل "اللي مالوش كبير"، بطولة ياسمين عبدالعزيز، خالد الصاوي، أحمد العوضي، محمود حافظ، دنيا عبدالعزيز، أحمد عبدالله محمود، أحمد سعيد عبدالغني، إيمان السيد، تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري.