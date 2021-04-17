"أسلوبك متعالي".. مؤلف أغاني مسلسل "البرنس" يرد على إيمان البحر درويش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

رد الفنان هيثم نبيل على ما قاله الفنان إيمان البحر درويش في لقائه ببرنامج "العرافة" الذي تقدمه بسمة وهبة عبر قناة "المحور" حول رفضه غناء تتر مسلسل "البرنس" الذي عرض رمضان الماضي.

وكتب هيثم نبيل، عبر حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك":" : رسالة إلى الفنان إيمان البحر درويش اختلفنا السنة اللي فاتت لما كنت حضرتك هتغني أغاني مسلسل البرنس في وجهات النظر لاختلاف الأذواق بين الأجيال ورغم أن الكلمات كانت لاتحمل هوية جيل بعينه وتحملت أسلوبك المتعالي والحاد لكبر سنك واحتراما لتاريخك ومستغربتش لأن حضرتك مبيعجبكش عمرو دياب ومنير وهاني شاكر وعلي الحجار المهم أنه لم يتم الاتفاق في وجهات النظر وده شيء وارد ولما نزلت الأغاني بصوت أحمد سعد نجحت نجاح منقطع النظير بفضل ربنا.. لكن الاقي حضرتك امبارح طالع في برنامج بسمة وهبة بتقول أن الأغاني دي لو كنت غنيتها كانت هتبقي وصمة عار في تاريخك لضعفها فدي حلقة جديدة من مسلسل التعجرف ولكنها الآن على الملأ في صميم عملي لا أقبل بها ممكن تقول لا تناسبني وده وارد مش كل أغنية حلوة تليق على صوت كل فنان وشرف كبير ليا أن حضرتك مغنتهاش وسعيد أن حضرتك مكنتش شريك في هذا النجاح الكبير".

وأضاف :" أن القائمين على العمل يبقوا على الأغاني ويبدوها على بقاءك وننهي التعاون بشكل راقي ده ميخليش حضرتك تطلع تقلل من شغلي وخصوصا لو كانت أعمال نجحت نجاح كبير وأثبتت أنها وجهة النظر الأصح والأنسب للحالة الدرامية وأغاني كانت تريند يوتيوب محتلة العشر مراكز الأولى لمدة شهر رمضان وده كان احتلال غير مسبوق للتريند بنفس الشخص ونفس العمل فاقت الربع مليار مشاهدة .. والحقيقة بحكم أعمالي للدراما فالفنان اللي بيفهم أن دي أغاني دورها تفيد الدراما مش أغاني في ألبومه بيستفيد من التجربة استفادة كبيرة وبيضيفلها وبتضيفله".

وتابع :"الفنان أسلوب وأنت الحقيقة كنت من أحب الفنانين إلى قلبي صوتا وإحساسا ... والآن أقلهم حبا لقلبي بسبب أسلوب حضرتك الذي لا يراعي مشاعر الآخرين.. للتوضيح حديثه كان عن شخصي مش عن المسلسل وأبطاله لأنه كان فعليا مشارك بالعمل والاختلاف كان أثناء العمل عشان ميبقاش في مساحة لفكرة أنه رفض يخص محمد رمضان..بالعكس كان مرحب جدا بالعمل في مسلسل لمحمد رمضان".

واختتم كلامه: "أغاني كانت فرصة لرجوعك ولا أنكر أنك كنت هتضيفلها بإحساسك الجميل ولكن أسلوب حضرتك خسرك الفرصة وأعتقد أنه خسر حضرتك كتير في مشوارك الفني، وخدت بالي أنك خارج من البرنامج قايل كم تصريحات يزعل من حضرتك 35 فنان .. لو تعرف قد إيه كنت بدافع عن حضرتك أيام مشكلتك مع الشاعر مصطفى كامل لكن الواحد لما بيقرب الرؤية بتوضح".

وقال الفنان إيمان البحر درويش، إنه رفض غناء تتر أغنية "البرنس" للفنان محمد رمضان، الذي عُرض في سباق رمضان الماضي، موضحًا: "الكلمات معجبتنيش، ومسمعتهوش بعد العرض، لأني مش هتفرج على محمد رمضان".

وأضاف درويش خلال حواره مع الإعلامية بسمة وهبة خلال برنامجها "العرافة" المعروض على شاشة "المحور": "قلت لمخرج العمل محمد سامي إني لو غنيت الكلام ده هتبقى وصمة عار في جبيني، ورفضت العقد رغم إن المبلغ كان كبير".

يذكر أن أغاني مسلسل "البرنس" قدمها الفنان أحمد سعد وحققت نجاحا كبيرا طوال شهر رمضان 2020.