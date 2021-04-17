إصابة الفنانة المصرية “دينا سميرة غانم” ووالدتها بكورونا

كتبت أسماء لمنور في السبت 17 أبريل 2021 07:23 مساءً - منذ ساعة واحدة

أصيبت الفنانة المصرية دنيا سمير غانم ووالدتها الفنانة “دلال عبد العزيز” بفيروس كورونا المستجد ، حسب ما أعلنت وسائل اعلام مصرية.

وسائل الاعلام المصرية أكدت أن “عددا من طاقم عمل مسلسل (عالم موازي) تمت إصابته بفيروس كورونا المستجد منهم الفنانة دنيا سمير غانم ودلال عبدالعزيز والمنتج ومخرج العمل هشام جمال”.

وكان من المقرر أن يتم عرض مسلسل “عالم موازي” في النصف الثاني من رمضان على قناة الحياة، ويخضع طاقم العمل حاليا للعزل المنزلي لحين تعافيهم من الفيروس.

ويشارك في بطولة مسلسل “عالم موازي” كل من الفنانين دنيا سمير غانم، وعمرو وهبة، وشيماء سيف، وأوتاكا، وإسلام إبراهيم، ودلال عبد العزيز، إخراج هشام جمال.

يذكر أن آخر ظهور للفنانة المصرية “دنيا” كان في مسلسل “بدل الحدوتة 3” في شهر رمضان قبل الماضي، وهو عن قصة وهو من تأليف أيمن وتار، وشريف نجيب، وإخراج خالد الحلفاوي.