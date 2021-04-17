هند صبري تنتهي من تصوير "هجمة مرتدة" وتشيد بضخامة الإنتاج

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"الخليج 365" من بيروت: انتهت الفنانة هند صبري من تصوير مشاهدها في مسلسل "هجمة مرتدة"، الذي تخوض به ماراثون دراما رمضان لهذا العام،معربة عن سعادتها بردود الأفعال الإيجابية التي تلقتها عن دورها خلال أحداث المسلسل.

وقالت صبري -في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم السبت- إن مسلسل "هجمة مرتدة" عمل درامي صعب ملئ بالتشويق والأكشن يسلط الضوء على أحداث وطنية معاصرة مستوحاة من ملفات المخابرات المصرية ويتناول عدد من الأحداث المهمة،كما يلقي الضوء على خطورة حروب الجيل الثالث، واصفة شخصية "دينا أبو زيد" التي جسدتها خلال أحداث العمل بأنها صعبة ومرهقة للغاية،لافتة إلى أنه لم يسبق لها المشاركة في تلك النوعية من الأعمال الدرامية.

وأوضحت الممثلة التونسية أن أهم ما يميز العمل الإنتاج الضخم وأنه متكامل العناصر يمزج بين المشاعر والحقائق،لافتة إلى أنه تم الاهتمام بكافة التفاصيل وخاصة عنصر الإبهار البصري لتقديم العمل في أبهى صورة،مشيرة إلى أن جهة الإنتاج وفرت كافة الإمكانات اللازمة للاهتمام بجودة العمل.

من جهة أخرى، أشارت صبري إلى أنها تواصل -حالياً- تصوير مشاهدها في مسلسل "البحث عن علا" المقرر عرضه على شبكة "نيتفلكس" خلال الفترة المقبلة، لافتة إلى أنها بدأت تصوير مشاهدها في العمل منذ أكثر من شهر.

وأوضحت أن مسلسل "البحث عن علا" يتناول قصة الصيدلانية "علا عبدالصبور" التي تعيد اكتشاف نفسها في محاولة لمواكبة تطورات الحياة المتسارعة والتعامل معها، إلى جانب مغامراتها لإيجاد التوازن بين مسئولياتها مع مساعيها للعثور على الحب في حياتها.

ويشاركها في بطولته سوسن بدر، هاني عادل، محمود الليثي، ندى موسى، داليا شوقي، بالإضافة إلى ظهور خاص لعدد من النجوم من بينهم الفنان خالد النبوي وغيره من النجوم.