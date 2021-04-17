وفاة الممثلة البريطانية هيلين ماكروري عن 52 عاماً بسبب السرطان

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لندن: توفيت الممثلة البريطانية هيلين ماكروري التي شاركت في أفلام سينمائية شهيرة بينها "سكاي فال" وسلسلة هاري بوتر، وبمسلسلات تلفزيونية بينها "بيكي بلايندرز"، عن 52 عاماً بسبب السرطان، على ما أعلن زوجها داميان لويس عبر تويتر الجمعة.

وكتب الممثل في نص قصير نشره عبر تويتر "بقلب محطم أعلن لكم أن المرأة الرائعة هيلين ماكروري توفيت بسلام في منزلها بعد معركة بطولية ضد السرطان، محاطة بدفق من الحب من أصدقائها وعائلتها".

وأضاف "لقد كانت في موتها كما في حياتها، بلا خوف. كم نحبها يا الله وندرك كم نحن محظوظون لأنها كانت في حياتنا".

وبعد إطلاق مسيرتها في التلفزيون، ظهرت ماكروري للمرة الأولى في السينما عبر دور صغير في "إنترفيو ويذ ذي فامباير"، ثم جسّدت خصوصا دور نرسيسا مالفوي في آخر أفلام سلسلة هاري بوتر.

وبرزت الممثلة التي شاركت أيضا في فيلم "سكاي فال" من سلسلة جيمس بوند (2012)، عبر شخصية العمة بولي في مسلسل "بيكي بلايندرز" الذي يروي مغامرات عصابة عائلية في برمينغهام في منتصف القرن العشرين.

وهي تزوجت داميان لويس سنة 2007 وأنجبت منه ولدين.