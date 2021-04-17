شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان وسمية الخشاب في صور جديدة من مسلسل "موسى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت الفنانة سمية الخشاب، متابعيها وجمهورها، بصور جديد لها مع الفنان محمد رمضان، من وراء كواليس مسلسل موسي، الذي يعرض حاليًا في السباق الرمضاني، من إنتاج شركة سينرجي وإخراج محمد سلامة.

وظهرت الخشاب في الصور التي نشرتها عبر حسابها الشخصى بموقع إنستجرام، وهى ترتدي عبايه باللون الأزرق، ويجلس بجوارها محمد رمضان، صاحب شخصية "موسي"، وهو يرتدي جلباب باللون الأبيض، حيث تعد تلك الصور من مشاهد لم تعرض بعد، خصوصًا ان شخصية الفنانة سمية الخشاب لم تظهر حتى الآن في الأحداث.

شهد مسلسل موسى الحلقة 4، تحول محمد رمضان بطل المسلسل إلى أيقونة فى مقاومة الإنجليز، وذلك بعدما قام موسى- محمد رمضان بالإنتقام لشقيقه "رويعى"، حيث استشهد في الحرب ضد الألمان بعدما جنده الإنجليز رغما عن أنفه.

وقام محمد رمضان على أثر ذلك بتصفية قطار بالكامل كان يقل جنود إنجليز، فيما أرسل إلى قريته قائد الإنجليز السير جون - نجيب بلحسن مكبلا بالحبال راكبا حمار بالعكس وهو ما جعل الإنجليز يحكمون على موسى بالإعدام ومعاقبة من يتستر عليه.

وشهدت الحلقة 4 من مسلسل موسى، طلاق "شفيقة "- هبة مجدى، شقيقة محمد رمضان، حيث اتهمها زوجها بالزنا لأنها حامل وهو كبير في السن، ولذلك شك فيها معتبرا نفسه غير قادر على الإنجاب.



الخشاب ورمضان فى كواليس مسلسل موسي



جانب من احداث المسلسل



محمد رمضان وسمية الخشاب

قناة dmc تعرض مسلسل "موسى" للنجم محمد رمضان على شاشتها حصريا في الساعة 6:30 مساء خلال شهر رمضان، ويعاد الساعة 11.30 مساء و 11:00 صباحا.

مسلسل "موسى" بطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبرى، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق وعدد آخر من الفنانين، وتأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجى، وتدور أحداثه فى إطار من الدراما الصعيدى.