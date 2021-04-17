شكرا لقرائتكم خبر عن كروز ديفيد بيكهام يحتفل بعيد ميلاد والدته فيكتوريا بصورة ورسالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحتفل اليوم مغنية البوب البريطانية السابقة ومصممة الأزياء الحالية فيكتوريا بيكهام، بعيد ميلادها الـ 47 الذى يوافق اليوم 17 أبريل، حيث سطع نجمها مؤخرًا في عالم الموضة بعد اهتمامها الشديد بتصميماتها المختلفة.

وفى صورة جديدة نشرها نجلها كروز ديفيد بيكهام، احتفل بها بعيد ميلاد والدته عبر حسابه الشخصى بموقع إنستجرام لتهنئتها بتلك المناسبة، قائلاً: "كل عام وانتى طيبة يا ماما، وأتمنى لكى يوم سعيد".

فيكتوريا بيكهام، زوجة أسطورة كرة القدم الإنجليزية، هي والدة كلاً من بروكلين بيكهام، وهاربر بيكهام، وروميو بيكهام، وكروز بيكهام، وهي متزوجة من بيكهام في 1999، وكان لها الكثير من الأعمال الموسيقية الشهيرة في الفترة من منتصف التسعينات وحتى أوائل الالفية الجديدة.

وكانت قد خطفت فيكتوريا بيكهام الأنظار بصورة نشرتها منذ عدة اسابيع، على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى الشهير "إنستجرام" والتى تضم أكثر 28.8 مليون شخص، ظهرت فيكتوريا بالصورة التى التقطتها بطريقة الـ " selfie mirror " وهى مرتديه فستان طويل ذو تصميم مميز باللون الكحلى وهو واحد من أبرز إبداعاتها فى عالم تصميم الأزياء، ويصل سعر فستان فيكتوريا 1290 جنية إسترلينى.

وكشفت فيكتوريا بيكهام التى تحظى بشعبية جارفة حول العالم من خلال صفحتها على " إنستجرام " عن مقطع فيديو قصير اظهر عارضة الأزياء التى قدمت هذا التصميم لأول مرة على الـ " RUNWAY " وهو المقطع الذى حقق أكثر 331 ألف مشاهدة خلال 14 ساعة فقط من نشره على "إنستجرام".