شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على شروط كاني ويست فى صديقته المقبلة بديلة لـ كيم كاردشيان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عندما تزوجت نجمة تليفزيون الواقع الشهيرة كيم كاردشيان ومغنى الراب كانى ويست فى عام 2014 توقع الكثيرون أن قصة حبهما أقوى من أى مشاكل، لكن بعد سبع سنوات وإنجاب أربعة أطفال، تقدمت كاردشيان بطلب الطلاق ضد ويست فى فبراير 2021، مشيرة إلى أن هناك الكثير من الاختلافات التى لا يمكن التوفيق بينها بسببها، وذلك حب موقع "جارديان".

وبعد شهرين استجاب كانى ويست الذى يعد من أهم مغنيي الراب فى العالم لطلب الطلاق، مشيرًا أيضًا إلى أن خلافات لا يمكن تخطيها أو التوفيق بينهما، بينما طلب النجم الشهير حضانة مشتركة لأطفالهم نورث وسانت وشيكاجو وبيسالم وهو ما أكده موقع "اس ويكلي".

وبعد انتهاء العلاقة التى كانت محط تركيز وسائل الإعلام حول العالم منذ الدقيقة الأولى من الكشف عنها، فإن السؤال الذى يشغل بال محبى وعشاقى النجمين الآن هو: "من سيواعدون بعد ذلك؟ "

من هى الفتاة التى قرر كانى ويست أن يواعدها ؟

أخبر مصدر مقرب من كيم كاردشيان وكانى ويست موقع "بيدج سيكس" أن ويست يأمل أن تكون فتاته الجديدة التى سيواعدها "فنانة وشخصية مبدعة" لأنه من المهم لمغنى الراب ومصمم الأزياء أن الزوجين يكونا بنفس العقلية حيث "يمكنهما من التحدث بنفس اللغة مع بعضهما البعض".

هل تأخذ كيم كاردشيان خطوة الارتباط حاليا؟

أما بالنسبة إلى كيم كاردشيان البالعة من العمر (40 عامًا) فبمجرد أن انفصلت عن زوجها ووالد أطفالها كانى ويست البالغ من العمر (43 عاما) قررت أن تضع كل تركيزها فى حياتها المهنية ومشاريعها التجارية بالإضافة الى تربيتها أطفالها الـ 4.

وحسب الموقع، فقد أشار المصدر إىل أن كيم كاردشيان التى تتمتع بشعبية كبيرة حول العالم لا تفكر حاليًا فى هذه الخطوة والمواعدة ليست من أولوياتها فى الوقت الحالى".

وعلى الرغم من كل العقبات التى مر بها الثنائى، إلا أن التقارير التى نشرت موقع "E!" تشير إلى أن الانفصال تم بشكل "ودى" بالفعل، كما وصفه أحد المصادر المقربة من النجمين فى البداية منذ شهر فبراير وأكد أنه من الممكن أن تكون هذه الخطوة الأنسب لكل أفراد الأسرة.