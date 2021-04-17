شكرا لقرائتكم خبر عن لى لى أحمد حلمى ابنة منى زكى تشارك والدتها بمسلسل لعبة نيوتن.. اعرف القصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مفاجأة كبيرة كشفها الفنان الشاب آدم الشرقاوي، الذي يجسد دور "زي" شاب مصري، يعيش بأمريكا ضمن أحداث مسلسل لعبة نيوتن، حيث شارك بمقطع فيديو عبر خاصية الاستوري على حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" لفت به أنظار متابعيه له.

تضمن الفيديو الذي قام بنشر مشهد من مسلسل لعبة نيوتن أثناء ذهابه إلى "هنا" التي تجسدها مني زكي لإنقاذها من وجودها في شوارع أمريكا بعد أن أصبحت بلا مأوي وبلا مسكن وليس بحوزتها أموال، وأتي لها بقيادة الدراجة البخارية ليقلها إلى منزله الذي يقطن به.

كشف آدم الشرقاوي خلال الفيديو عن مشاركة لي لي أحمد حلمي ابنة النجمة مني زكي ضمن المسلسل ولكن ليس بتجسيد شخصية ولكنها ببعض التصميمات، فقد قدم آدم الشرقاوي الشكر لابنة النجمة مني زكي علي تصميمات الجاكيت الذي كان يرتديه في المشهد، والذي ظهر بشكل أنيق وجذاب.



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تدور قصة مسلسل لعبة نيوتن حول رحلة حازم وهنا، الذين يخططان في سرية تامة لإنجاب طفلهما بالأراضي الأمريكية، ولكن تتعقد المغامرة شيئًا فشيئًا وتأخذهما إلى عوالم لم تكن يومًا في الحسبان، وقد تم تصوير أحداث المسلسل في مصر والولايات المتحدة الأمريكية، وهو رابع الأعمال التليفزيونية للمخرج تامر محسن في دراما رمضان

مسلسل لعبة نيوتن بطولة كل من: منى زكي، محمد فراج، محمد ممدوح، سيد رجب، عائشة بن أحمد، مايان السيد، أسامة الهادي، ولأول مرة في الدراما المصرية الممثل المصري الأمريكي آدم الشرقاوي، سيناريو وإشراف على الكتابة مها الوزير، ورشة السيناريو والحوار الكُتّاب مها الوزير، سمر عبد الناصر، محمد الشخيبي وعمّار صبري، من إنتاج شركة Media Hub (سعدي - جوهر)، تأليف وإخراج تامر محسن.