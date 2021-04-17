شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل "ضد الكسر".. هل نيللى كريم لديها ابن من مصطفى درويش؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لا يزال هناك غموض يسيطر على الأحداث في مسلسل ضد الكسر وتوالت أحداث الحلقة الـ 4 باستمرار سلمى - نيللى كريم في غيبوبة بعد الحادث، وأكد طبيبها أنها ممكن أن تعانى من فقدان الذاكرة بسبب نزيف في المخ، وظهرت تفاصيل جديدة لحياة سلمى فى الماضى وظهور صلاح - مصطفى درويش، الذي تعطيه أموالا، كما كشفت أحداث الماضي معرفة نادين - لقاء الخميسي بخيانة كريم - محمد صبحى لسلمى وتهدده، أما كريم فيبدأ يشك في زوجته سلمى - نيللى كريم بعد أن كذبت عليه بأنها كانت مع نادين - لقاء الخميسي وهى مع صلاح - مصطفى درويش.

وهناك تساؤلات من الجماهير حول علاقة صلاح - مصطفى درويش بسلمى - نيللى كريم، خاصة أنه فى مشاهد تجمع بينهما، أكد لها أنه لن يترك ابنه ولن يتركها طوال حياتها، فهل هناك ابن غير شرعى بينهما.

تدور أحداث مسلسل "ضد الكسر" فى إطار العلاقات الاجتماعية، حيث تعانى "سلمى" - نيللى كريم من استهتار زوجها وتعدد نزواته وعلاقاته النسائية، وتنشأ بينهما الخلافات والمشكلات بشكل دائم.

يذكر أن مسلسل "ضد الكسر" تأليف عمرو الدالى، وإخراج أحمد خالد، ويشارك فى بطولته نيللى كريم، محمد فراج، لقاء الخميسى، تارا عماد، لؤى عمران، سينتيا خليفة، نهير أمين، مصطفى درويش، نور إيهاب، وعدد كبير من النجوم، والعمل إنتاج مشترك بين المتحدة للخدمات الإعلامية والعدل جروب.

ويذاع مسلسل ضد الكسر فى تمام الساعة العاشرة مساء على شبكة قنوات CBC ويعاد 3 مرات، الأولى فى الخامسة صباحا، ثم فى العاشرة والنصف صباحا، وبعد ذلك فى الرابعة عصرا.