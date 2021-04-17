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شكرا لقرائتكم خبر عن يسرا ومسلسل "حرب أهلية" يتصدران تريند جوجل وتويتر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قبل عرض الحلقة الخامسة من مسلسل حرب أهلية، أصبحت النجمة يسرا بطلة المسلسل في المركز الأول ضمن تريندات محرك البحث جوجل، بينما تصدر حرب أهلية التريند على موقع تويتر.
هذا يأتي بعد تصاعد الأحداث بشكل كبير في 4 حلقات فقط، وحدوث أكثر من بلوت تويست في مدة زمنية قصيرة، فبعد أن كانت يسرا هي مريم المريضة النفسية للدكتور يوسف (باسل الخياط)، نكتشف إنها الزوجة السرية ليوسف الذي يخدعها مقابل الحصول على المال.
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الأمر لا يتوقف عند ذلك، ففي الوقت نفسه تصبح تمارا (جميلة عوض) محور شر موازياً في المسلسل، فبينما هي الابنة العاق لمريم، هي أيضاً من تخرب حياة صديقاتها بطريقة منهجية.
في المسلسل تقوم يسرا بدور مريم، وهي امرأة ثرية، هجرها زوجها وابنتها، وهي ليست على علاقة جيدة بهما، بالتوازي تدور علاقة مريبة بينها وبين طبيبها النفسي، كذلك تعيش معها في المنزل نور (مايان السيد) التي تعتبرها ابنتها.
مسلسل "حرب أهلية" من بطولة يسرا وباسل خياط وجميلة عوض ومايان السيد وأروى جودة ورشدى الشامي وسينتيا خليفة، إنتاج العدل جروب، وتأليف منة القيعى وأحمد عادل، وإخراج سامح عبد العزيز.
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