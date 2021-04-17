شكرا لقرائتكم خبر عن يسرا ومسلسل "حرب أهلية" يتصدران تريند جوجل وتويتر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قبل عرض الحلقة الخامسة من مسلسل حرب أهلية، أصبحت النجمة يسرا بطلة المسلسل في المركز الأول ضمن تريندات محرك البحث جوجل، بينما تصدر حرب أهلية التريند على موقع تويتر.

هذا يأتي بعد تصاعد الأحداث بشكل كبير في 4 حلقات فقط، وحدوث أكثر من بلوت تويست في مدة زمنية قصيرة، فبعد أن كانت يسرا هي مريم المريضة النفسية للدكتور يوسف (باسل الخياط)، نكتشف إنها الزوجة السرية ليوسف الذي يخدعها مقابل الحصول على المال.