شكرا لقرائتكم خبر عن مشهد "دي مريم" فى حرب أهلية يعيد الأذهان لـ "ده هانى".. والجمهور لأروى: الدنيا دوارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الـ4 من مسلسل "حرب أهلية"، اكتشاف أروى جودة حقيقة علاقة باسل الخياط بـ يسرا - مريم، وخداعه لها بعد عودتها من شهر العسل بعد زواجه منها، وإنها زوجته وليسوا أصدقاء مقربين فقط.

وفى المشهد تكتشف "فريدة" أروى جودة، أن زوجها "يوسف" باسل الخياط، متزوج من "مريم" يسرا، وعندما تواجهه يرد عليها ببرود شديد ويصرخ عليها لما تقوله عن "مريم" وتطلب منه أن يطلقها أو يطلق مريم.

وذلك المشهد أعاد إلى أذهان الجمهور مشهد أروى جودة فى مسلسل "هذا المساء" وكلمتها الشهيرة "ده هانى" ولكن باختلاف موقف أروى لأن هي هذه المرة الضحية، وتفاعل الجمهور مع المشهد وكتبوا لأروى: "كما تدين تدان والدنيا دوراه ويعجبنى الزمن حين يدور".

وبالعودة إلى مشهد مسلسل "هذا المساء"، الذى جمع كل من أروى جودة "نائلة" وزوجها إياد نصار "أكرم" وصديقها محمد سليمان "هانى"، عندما عاد أكرم من خارج المنزل ليجد نائلة وهانى قادمين من الدور العلوى وتقول له " ده هانى".



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أروى جودة

مسلسل "حرب أهلية" بطولة يسرا وباسل خياط وجميلة عوض ومايان السيد وأروى جودة ورشدى الشامي وسينتيا خليفة، إنتاج العدل جروب، وتأليف منة القيعى وأحمد عادل، وإخراج سامح عبد العزيز.

ويعرض مسلسل "حرب أهلية" عبر قنوات cbc، حيث يعرض المسلسل للمرة الأولى في تمام الساعة الثامنة إلا الربع مساء والإعادة الأولى في تمام الساعة الواحدة إلا الربع صباحا والإعادة الثانية في تمام السابعة والنصف مساء والإعادة الثالثة في تمام الساعة الثانية عشرة إلا ربع ظهرا كما يعرض بواقع 4 مرات أخرى عبر قناة cbc دراما.