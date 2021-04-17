شكرا لقرائتكم خبر عن مدحت العدل يشيد بـ"القاهرة كابول": أعطانا الأمل أن الجودة والموهبة هما الرهان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد السيناريست مدحت العدل، بمسلسل "القاهرة – كابول" الذى يعرض حاليًا ضمن موسم دراما رمضان الحالى، مشيرًا إلى أن المسلسل أثلج صدورنا وأعطانا الأمل بأن الجودة والإتقان والموهبة الحقيقية هم الرهان الذى يكسب دائما.

وكتب العدل، عبر حسابه على إنستجرام: "القاهرة - كابول.. للرائع عبد الرحيم كمال والمخرج الجميل حسام على والممثلين المبدعين أثلج صدورنا وأعطانا الأمل أن الجودة والإتقان والموهبة الحقيقية هم الرهان الذى يكسب دائمًا.. شكرًا لصناع العمل الرائع".

ولم تكن تلك الإشادة هى الأولى بالمسلسل، حيث سبق ووصف المخرج عمرو عرفة، مشهد حوار الأصدقاء الأربعة خالد الصاوى وطارق لطفى وفتحى عبد الوهاب وأحمد رزق، بالعبقرى، والذى جاء فى الحلقة الثانية بمسلسل القاهرة كابول، حيث تحول إلى جلسة ساخنة اعتمدت على مشاهد الفلاش باك لتسليط الضوء على فترات مهمة فى حياتهم.

وكتب عمرو عرفة، عبر حسابه بموقع تويتر:"أصعب مشهد على أى مخرج أنه يخرج مشهد حواره طويل اوى كده و بيدور بين 4 اشخاص قاعدين بين 4 حيطان .. لازم تحس بالملل لكن مع كاتب عبقرى و ممثلين عتاوله و مخرج مرهف الحس يطلع مشهد عبقرى القاهرة كابول عمل ممتع".

ومسلسل "القاهرة كابول" بطولة طارق لطفى، فتحى عبدالوهاب، خالد الصاوى، حنان مطاوع، نبيل الحلفاوى، خالد كمال، إسراء رخا، كريم قاسم سرور، شيرين، إيناس كامل، حسنى شتا، محمد عز، بيومى فؤاد، رشدى الشامى، من تأليف عبدالرحيم كمال، إخراج حسام على.

وبدأت أحداث الحلقة الرابعة من مسلسل "القاهرة كابول"، أمس الجمعة، بلقاء خالد الصاوى مع شقيقه كريم سرور، الذى يعمل "بلوجر" ويسأله عن هذا العالم ويعترف الضابط عادل لشقيقه بأنه لا يراقبه ولكنه يحاول أن يكون بجواره، وفى مشهد آخر يجمع حنان مطاوع بوالدها النجم القدير نبيل الحلفاوى تعترف له بحبها لرمزى "طارق لطفى" برغم أن هناك مدرسًا معها فى المدرسة يطلبها للزواج فيصارحها والدها بالحقيقة وأنه يعرف ما بداخلها أكثر منها.

رمزى "أمير المؤمنين" كما ينادوه فى جماعته يذهب لإحدى زوجاته وهى التونسية "حليمة" التى تجسد دورها الفنانة التونسية يسرا المسعودي، ويغازلها قائلاً: وحشتين ، ويؤكد لها أنها ستكون معه فى الفترة المقبلة لأن زوجته أم عبد الله ما زالت غاضبة من وفاة شقيقها الذى قتله رمزى لمخالفته له فى الرأي، وعندما تسأله عن مدى حبه لها يقول: أنتم النساء خلقتم للحب ونحن خلقنا للجهاد، فتقول له: الأهم ألا تتزوج بغيرى مرة أخرى يكفى 2 قبلى.