شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد شاكر عبد اللطيف: أشكر بيتر ميمى على مشاركتى في مسلسل "الاختيار 2" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب الفنان أحمد شاكر عبد اللطيف، عن سعادته بالمشاركة في مسلسل ضخم بحجم "الاختيار 2" الذى يعرض على قناة on، ويشارك في بطولته عدد كبير من نجوم الفن عى رأسهم كريم عبد العزيز وأحمد مكى ومن تأليف هانى سرحان وإخراج بيتر ميمى.

وقال عبد اللطيف في تصريحات لـ"الخليج 365"، إن العمل يبين الثمن الذى دفعه أبطال الجيش والشرطة علشان استقرار بلدهم، مضيفا أنه يشكر المخرج بيتر ميمى لمشاركتى في هذا العمل الخالد.



أحمد شاكر عبداللطيف

وأضاف أنه تفاجىء برد الفعل الكبير مع ظهوره في أول مشهد بعد فترة غياب كبيرة عن الشاشة، خاصة أن شخصية الظابط الذى اقدمها من خلال العمل تحمل قدر كبير من تفاصيل الأداء المركب الذى تظهر مع الحلقات، وأوعد الجمهور المشاركة في أعمال راقية ومهمة زى ماقدمت سابقا، ولن أغيب عنهم تانى.

وظهر الفنان أحمد شاكر عبد اللطيف في الحلقة الثالثة من مسلسل "الاختيار 2" حيث يؤدي دور ضابط في إدارة المرور وصديق المقدم الشهيد "محمد مبروك".