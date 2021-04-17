فن ومشاهير

مايا دياب على قائمة الإرهاب… ممنوعة من دخول الولايات المتحدة!

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كتبت أسماء لمنور في السبت 17 أبريل 2021 04:09 مساءً - منذ 59 دقيقة

مايا دياب

كشفت الفنانة مايا دياب أنها ممنوعة من دخول الولايات المُتحدة الأميركيّة طوال حياتها، وذلك أثناء لقائها مع الإعلاميّة المصريّة بسمة وهبة.

في التفاصيل، سردت الفنانة مايا دياب أنّها فشلت في الحصول على تأشيرة بهدف زيارة أميركا لأكثر من مرة. وتابعت أنها قابلت السفيرة الأميركيّة فأبلغتها الأخيرة بأن إسمها مُدرج على قوائم الإرهاب ولن تستطيع دخول الولايات المتحدة الأميركيّة.

وحاولت دياب التوضيح أثناء لقائها بالسفيرة أنها فنانة ولا تمارس أي عمل له صلة بالإرهاب.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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