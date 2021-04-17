مايا دياب على قائمة الإرهاب… ممنوعة من دخول الولايات المتحدة!

كتبت أسماء لمنور في السبت 17 أبريل 2021 04:09 مساءً - منذ 59 دقيقة

كشفت الفنانة مايا دياب أنها ممنوعة من دخول الولايات المُتحدة الأميركيّة طوال حياتها، وذلك أثناء لقائها مع الإعلاميّة المصريّة بسمة وهبة.

في التفاصيل، سردت الفنانة مايا دياب أنّها فشلت في الحصول على تأشيرة بهدف زيارة أميركا لأكثر من مرة. وتابعت أنها قابلت السفيرة الأميركيّة فأبلغتها الأخيرة بأن إسمها مُدرج على قوائم الإرهاب ولن تستطيع دخول الولايات المتحدة الأميركيّة.

وحاولت دياب التوضيح أثناء لقائها بالسفيرة أنها فنانة ولا تمارس أي عمل له صلة بالإرهاب.