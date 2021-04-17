مصر.. أبواب قاعة المومياوات الملكية تفتح أبوابها للزوار

كتبت أسماء لمنور في السبت 17 أبريل 2021 04:09 مساءً - منذ ساعتين

من المقرر أن تفتح قاعة المومياوات الملكية بالمتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط أبوابها للزوار اعتبارا من صباح غد الأحد.

وقال الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار المصرية الدكتور مصطفى وزيري، اليوم السبت، إن القاعة تضم 22 من مومياوات ملوك وملكات مصر القديمة، التي نقلت من المتحف المصري بميدان التحرير إلى المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، في موكب مهيب في الثالث من شهر أبريل/نيسان الجاري.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن وزيري قوله، إن فتح أبواب قاعة المومياوات بمتحف الحضارة المصرية في الفسطاط، يأتي ضمن احتفالات مصر بيوم التراث العالمي، الذى يحل في 18 من شهر أبريل/نيسان في كل عام، وهي الاحتفالات التي انطلقت من مدينة الأقصر، قبل أيام برفع الستار عن تمثالين ضخمين للملك رمسيس الثاني، بلغ وزنهما 50 طنا.

ولفت إلى أن ذلك يأتي بعد أن تم جمع أحجار التمثالين المتناثرة، وترميمها وإعادة تركيب التمثالين في الواجهة الغربية لمعبد الأقصر، ورفع الستار عن لوحة تاريخية تحكي أمجاد وانتصارات الملك أمنحتب الثاني بمعابد الكرنك.

وأشار إلى الإعلان عن الكشف الأثري الجديد الذى توصلت له بعثة أثرية مصرية برئاسة الدكتور زاهي حواس وزير الآثار المصري الأسبق، والذى تضمن العثور علي المدينة الذهبية المفقودة في رمال جبانة طيبة القديمة، غربي مدينة الأقصر الغنية بمئات المقابر وعشرات المعابد، التي شيدها ملوك وملكات ونبلاء مصر القديمة قبل أكثر من 3500 عام.

وأضاف وزيري أن فريقا من المرممين بالمتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، انتهى من صيانة وتهيئة الـ 22 مومياء لملوك وملكات مصر القديمة، ووضعها في فتارين العرض المخصصة لها داخل قاعة المومياوات في المتحف تمهيدا لاستقبال زوراها، بجانب تثبيت التوابيت الملكية في المكان المخصص لعرضها.

وأشار إلى أن (فتارين) أماكن العرض مزودة بالنيتروجين للحفاظ على درجة الحرارة والرطوبة بداخلها بما يوفر الحماية اللازمة للمومياوات، ويضمن عدم تأثرها بأية عوامل مناخية خارجية.

وعقب نقل المومياوات الملكية من المتحف المصري، فتح المتحف القومي للحضارة المصرية بالقاهرة أبواب قاعته الرئيسية للزوار والجمهور من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 5 مساءً، ومن الساعة 6 مساءً حتى الساعة 9 مساءً.

وحددت وزارة السياحة والآثار، أسعار تذاكر المتحف القومي للحضارة، لتصل إلى 60 جنيها للمصريين والعرب، و30 جنيهًا للطالب المصري، و200 جنيه للزائر الأجنبي، و100 للطالب الأجنبي، وذلك بدءًا من يوم 18 أبريل/ نيسان الحالي.

ونقل الموكب التاريخي للمومياوات الملكية 22 مومياء ملكية تنتمي إلى عصر الأسر الـ17 و18 و19 و20، من بينها 18 مومياء لملوك و4 مومياوات لملكات.