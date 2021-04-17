هل توجه ياسمين عبد العزيز رسائل مبطنة لشقيقها؟ الجمهور يردّ

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: نجحت النجمة ياسمين عبد العزيز والنجمين أحمد العوضي وخالد الصاوي في تصدر قائمة المسلسلات الناجحة والمتابعة خلال السباق الرمضاني هذا العام بمسلسل “اللي مالوش كبير”.

وتحرض النجمة المصرية على مشاركة بعض العبارات من الحوار الذي يحصل في الحلقات الاولى من العمل، وغالباً ما يراها الجمهور بأنها تحمل رسائل مبطنة لشقيقها وائل الذي يسبب لها الكثير من الارباك والانزعاج بتعليقاته على فيسبوك وانتقاداته لزوجها العوضي.

وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع صورة مركبة من احدى مشاهدها في المسلسل خلال حوار من شقيقها، حين روت معاناتها له مع زوجها وتقول: “أنا بتضرب وبتشتم في أهلي اللي هما أهلك”، ليردّ عليها باستخفاف: “الشتيمة ما بتلزقش”. وعلقت ياسمين على الحوار قائلة: “الأخ فعلاً سند.. بس إنت أخ معندوش ريحة الدم”، وارفقتها بايموجي لوجه يبكي.

اعتبر العديد من متابعيها أن ياسمين تروّج لعملها الجديد الذي يحقق نجاحاً كبيراً، في حين رأى البعض الآخر انها تعتمد على الصور والمقاطع لارسال رسائل تزعجها او للتعبير عن حزنها مما تعانيه شخصية “غزل”، والتي تشبه الى حد كبير حياتها الشخصية مع اسرتها.

يذكر ان ياسمين والعوضي يتشاركان في بطولة المسلسل مع النجم خالد الصاوي، عايدة رياض، إيمان السيد، دنيا عبد العزيز، وهو من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكري.