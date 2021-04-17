شكرا لقرائتكم خبر عن هل ينجح على ربيع في البحث عن الطفل زيكا والاشتراك في مسابقة أحسن أب ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت الحلقة الرابعة من مسلسل "أحسن اب" بطولة الفنان على ربيع بقيامه بالبحث عن الطفل المتسول زيكا للاشتراك معه في مسابقة أحسن اب والجائزة 300 ألف دولار، فهل ينجح في البحث عنه والفوز بالمسابقة وتحقيق أحلامه، وكان قد اكتشف الفنان أحمد فتحى أن الطفل يكذب عليه وقرر معاقبته، وهذا ماتكشفه الحلقات المقبلة.

وشهدت أمس الحلقة الرابعة من مسلسل "أحسن أب" بطولة الفنان على ربيع الذى يعرض على قناة الحياة عدد من الأحداث الكوميدية، منها فشل على ربيع سرقة إحدى الفيلات الأمر الذى جاءه تليفون أثناء السرقة بقبوله مسابقة أحسن أب والجائزة 300 ألف دولار، وبدأ يبحث عن الطفل زيكا ليجسد ابنه لكى يشترك في المسابقة، وكان قد سبق في حلقة امس سرقة علي ربيع لاب توب لتزوير شهادة ميلاد وبطاقة بمهنة مدرس تاريخ باسم عبد الحفيظ الغرباوي لكي يتمكن من الدخول للمسابقة.



على ربيع

وانتقل المشهد إلى والده الفنان سامى مغاورى الذى تعرف على الفنانة جيهان خليل ويطلب يدها والتي تعمل في أحدى محلات الملابس .

ويجسد الفنان علي ربيع خلال أحداث مسلسل "أحسن أب" دور شاب يسعى للمشاركة فى إحدى المسابقات من أجل الفوز بجائزتها المالية الكبرى وهو ما يجعله ينتحل شخصية أب، ويأتي بطفل من أطفال الشوارع ليجسد دور ابنه للفوز بالجائزة، وتدور أحداثه في إطار كوميدي خلال 15 حلقة.

مسلسل "أحسن أب"، للنجم على ربيع يعرض على شاشة قناة الحياة الساعة 6:30 مساءً، يوميًا خلال شهر رمضان، وميعاد الإعادة الأولى الساعة 5:15 صباحًا، والإعادة الثانية الساعة 11:15 صباحا.

مسلسل "أحسن أب" تأليف محمد محمدى وأحمد محيى، وإخراج معتز التونى وإنتاج شركة سينرجى، ويشارك في بطولته بجانب علي ربيع هاجر أحمد أحمد تهامى وحسام داغر وسامي مغاوري وعدد من الفنانين من تأليف محمد المحمدي وأحمد محيي وإخراج معتز التونى.