شكرا لقرائتكم خبر عن انهيار هنادى مهنا فى جنازة والدة زوجها أحمد خالد صالح.. صور وفيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخلت الفنانة هنادى مهنا في نوبة بكاء شديد أثناء مراسم تشييع جثمان والدة زوجها الفنان أحمد خالد صالح، الذى أقيم بمسجد عمرو بن العاص، وحرصت هنادى على التواجد مع زوجها لمؤازرته فى مصيبته فى أول ظهور لها بعد إصابتها مؤخرًا بفيروس كورونا.



هنادى مهنا



هنادى مهنا تدعو لوالدة زوجها



الفنانة هنادى مهنا

وتوفيت خلال الساعات الأولى من صباح اليوم، الدكتورة هالة زين، والدة الفنان أحمد خالد صالح، وأرملة الفنان الراحل خالد صالح، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا.

ونعى الفنان أحمد خالد صالح، والدته، بنشر تدوينة عبر حسابه الشخصى على موقع "إنستجرام"، حيث كتب: "رحلت عني من كنت أكرم من أجلها، ادعوا لها بالثبات عند السؤال والرحمة والمغفرة وجنة الفردوس وشفاعة الحبيب المصطفى، صلى الله عليه وسلم"، وأضاف: "وادعوا لنا بالصبر والثبات والسلوان، صلاة الجنازة بمسجد عمرو بن العاص عقب صلاة الظهر، إنا لله وإنا إليه راجعون".

وكان الفنان أحمد خالد صالح، قد شارك صورة له مع والدته عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، بعد إصابتها بفيروس كورونا، يطلب من متابعيه الدعاء لها بالشفاء العاجل.

وكتب أحمد خالد صالح على الصورة، قائلا: "اللهم البسها ثوب الصحة والعافية وارفع عنها واحرسها بعينك التي لا تنام اللهم اشفي أمي شفاء لا يغادر سقما اللهم خذ بيدها واشفيها واشفي مرضانا أجمعين عاجلاً غير آجلاً يا أرحم الراحمين وصلي الله وسلم على سيدنا محمد وعلي آله وأصحابه أجمعين. دعواتكم ربنا يطمنا علي كل غالي لينا ويعدي الفترة دي علي خير يا رب

وكتبت الفنانة هنادى مهنا، عبر خاصية ستورى على حسابها على إنستجرام، قائلة: "دعواتكم لأبى وأمى وحماتى ولكل مريض بالشفاء العاجل شفاء لا يغادر سقما أن الدعاء يغير الأقدار كثفوا الدعاء أرجوكم".

فيما، كانت الفنانة هنادي مهنا، أعلنت، يوم 22 مارس الماضى، إصابتها بفيروس كورونا، وذلك بعدما أجرت مسحة طبيبة وجاءت نتيجتها إيجابية، حيث كتبت هنادى عبر استورى حسابها بموقع "إنستجرام": كورونا إيجابى الحمد لله"، ثم أعلن زوجها أحمد خالد صالح إصابته بفيروس كورونا وخضوعهما للعزل المنزلى واتباعهما بروتوكول العلاج الخاص بالفيروس.