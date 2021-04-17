شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم الفن يقدمون التعازى لأحمد خالد صالح لوفاة والدته: "ربنا يصبرك على فراقها" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى عدد من نجوم الفن، الدكتورة هالة زين والدة الفنان أحمد خالد صالح، الذي رحلت عن عالمنا صباح اليوم السبت، إثر تعرضها للإصابة بفيروس كورونا، كما قدموا التعازى للفنانة هنادى مهنا لوفاة حماتها.

وكتبت الإعلامية مها الصغير، قائلة:" البقاء لله يا أحمد كانت ست جميله ربنا يصبركم و يربط علي قلبك"، وقالت الفنانة هنا شيحة:" لا اله الا الله البقاء لله يا أحمد ربنا يصبرك يا رب ويرحمها ويدخلها جنات".

كما كتبت الفنانة بدرية طلبة: "البقاء لله ربنا يصبرك على فراقها"، وقال الفنانة فريال يوسف:" البقاء لله و ربنا يصبرك يا أحمد ...انا لله و انا اليه راجعون...توفت في شهر رمضان ربنا يكتبلها الجنة".



هنا شيحة بدرية طلبة و مها الصغير

وقدمت الفنانة كندة علوش، التعازى للفنانة هنادى مهنا لوفاة حماتها، قائلة:" البقاء لله يا حبيبتي الله يرحمها ويجعل مثواها الجنة ويصبر قلبك وقلب أحمد"، وكتبت الفنانة مى عمر :"البقاء لله ربنا يرحمها و يصبركم"، وقالت الفنانة ليلى أحمد زاهر "البقاء الله حبيبتي"، وكتبت الفنانة ️حلا شيحة " البقاء لله ربنا يرحمها حبيبتي"، وكتبت الفنانة رانيا فريد شوقى: "البقاء لله ربنا يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته ربنا يصبركم".



حلا شيحة



رانيا فريد شوقى



كندة علوش



مى عمر و ليلى أحمد زاهر

وكان قد شارك الفنان أحمد خالد صالح صورة له مع والدته عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام بعد إصابتها بفيروس كورونا، يطلب من متابعيه الدعاء لها بالشفاء العاجل.

‪وكتب أحمد خالد صالح على الصورة، قائلا: "اللهم البسها ثوب الصحة و العافية و ارفع عنها و احرسها بعينك التي لا تنام اللهم اشفي امي شفاء لا يغادر سقما اللهم خذ بيدها و اشفيها و اشفي مرضانا اجمعين عاجلاً غير اجلاً يا ارحم الراحمين و صلي الله وسلم على سيدنا محمد و علي اله و اصحابه اجمعين. دعواتكم ربنا يطمنا علي كل غالي لينا و يعدي الفترة دي علي خير يا رب