شكرا لقرائتكم خبر عن نانسى عجرم تستعين بـ"كرسى" لتتفوق فى الطول على أمير كرارة x صورة طريفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مازحت النجمة والمطربة اللبنانية نانسى عجرم، جمهورها ومتابعيها، بعدما استعانت بالوقوف على كرسى، لإزالة فارق الطول بينها وبين الفنان أمير كرارة، وذلك فى كواليس تصوير أحد الإعلانات التى تعرض خلال رمضان الحالى.



نانسى وأمير

ونشرت نانسى، صورة عبر حسابها الشخصى على موقع "إنستجرام"، والتى ظهرت فيها بجوار الفنان أمير كرارة، الذى يفوقها طولاً، لكنها استعانت بـ"كرسى" للوقوف عليه، لتصبح أطول من كراره، وعلقت على الصورة مازحة، "بذمتكم.. مين أطول؟"، فيما هدد كراره، مازحًا أيضًا بأنه يمتلك الصورة التى تظهر وقوفها على الكرسى، قائلا: "عندى الصورة اللى فيها الكرسى كله"، لترد عليه نانسى، متسائلة: "أى كرسى"، مع وضع إيموشن للسخرية والضحك.





وهذه ليست المرة الأولى، التى تستعين فيها نانسى، بشيء تقف عليه لمداراة فرق الطول مع شخص آخر، حيث ظهرت فى صورة منذ عامين، مع زوجها فادى الهاشم، نشرتها أيضا عبر حسابها على انستجرام، وظهرت فيها وهى تقف على "دِكة خشبية"، لتعويض فارق الطول بينها وبين زوجها، وصحبتها أيضا بتعليق: "مين أطول؟" مع وضع الإيموشن الساخرة أيضا.



نانسى وزوجها

وخطفت النجمة نانسى عجرم، الأنظار بإطلالتها المميزة، خلال شهر رمضان المبارك، بعد ظهورها فى إعلان دعائى لصالح إحدى الشركات بصحبة الفنان أمير كرارة، لتتصدر بعدها قائمة الترند، حيث ظهرت فى الإعلان بأكثر من إطلالة ولفتت انتباه الجماهير ومحبيها.

وتبحث نانسى عجرم، خلال الإعلان عن فتى أحلامها ويظهر أمير كرارة، يحارب الوحوش والكائنات الفضائية والأعداء من أجلها، ولأول مرة يجتمع أمير كرارة ونانسى عجرم فى عمل واحد.