شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الصاوى ناعيا والدة أحمد خالد صالح: "سلملنا على خالد يا هالة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى النجم خالد الصاوى، الدكتورة هالة زين والد الفنان أحمد خالد صالح، الذي رحلت عن عالمنا صباح اليوم السبت، إثر تعرضها للإصابة بفيروس كورونا، وستقام صلاة الجنازة بمسجد عمرو بن العاص عقب صلاة الظهر.

وكتب خالد الصاوى، عبر حسابه على فيس بوك، قائلاً: "لا إله إلا الله إنا لله وإنا إليه راجعون لا نقول إلا ما يرضي الله فقدت اليوم أخت وأم وصديقة وعشرة عمري الغالية المرحومة بإذن الله الدكتورة هالة زين حرم المرحوم أخي الذي لم تلده أمي النجم الراحل خالد صالح ووالدة أحمد خالد صالح وحماة هنادي هاني مهنى".

وأضاف: "عشرة عمر منذ الجامعة ورحلة إخلاص ووفاء وسند ودعم للمرحوم خالد صالح ونعم الزوجة والأم والأخت سيدة فاضلة تقية، رحلت في أيام البركة مصاب جلل ولا تعز على الله عز وجل، سلملنا على خالد يا هالة رحمة الله عليها برجاء قراءة الفاتحة والدعاء لها بالرحمة والمغفرة".



خالد الصاوى

وكان قد شارك الفنان أحمد خالد صالح صورة له مع والدته عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام بعد إصابتها بفيروس كورونا، يطلب من متابعيه الدعاء لها بالشفاء العاجل.

وكتب أحمد خالد صالح على الصورة، قائلا: "اللهم البسها ثوب الصحة و العافية و ارفع عنها و احرسها بعينك التي لا تنام اللهم اشفي امي شفاء لا يغادر سقما اللهم خذ بيدها و اشفيها و اشفي مرضانا اجمعين عاجلاً غير اجلاً يا ارحم الراحمين و صلي الله وسلم على سيدنا محمد و علي اله و اصحابه اجمعين. دعواتكم ربنا يطمنا علي كل غالي لينا و يعدي الفترة دي علي خير يا رب

وكتبت الفنانة هنادى مهنا، عبر خاصية ستورى على حسابها على إنستجرام، قائلة: "دعواتكم لأبى وأمى وحماتى ولكل مريض بالشفاء العاجل شفاء لا يغادر سقما أن الدعاء يغير الأقدار كثفوا الدعاء أرجوكم".

وكانت الفنانة هنادي مهنا أعلنت يوم 22 مارس الماضى إصابتها بفيروس كورونا، وذلك بعدما أجرت مسحة طبيبة وجاءت نتيجتها إيجابية، حيث كتبت هنادى عبر استورى حسابها بموقع "إنستجرام": كورونا إيجابى الحمد لله"، ثم أعلن زوجها أحمد خالد صالح إصابته بفيروس كورونا وخضوعهما للعزل المنزلى واتباعهما بروتوكول العلاج الخاص بالفيروس.

كما أعلنت الفنانة هنادي مهنا، إصابة والدتها بفيروس كورونا، بعد 48 ساعة من إعلان إصابتها هي وزوجها الفنان أحمد خالد صالح بالفيروس، حيث طالبت هنادى عبر استورى حسابها بموقع "انستجرام" بالدعاء لوالدتها وكتبت: "ادعوا لماما ايجابى كورونا".