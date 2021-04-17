"مصاب جلل".. خالد الصاوي يعلق على رحيل أرملة صديق عمره خالد صالح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

عبر الفنان خالد الصاوي، عن حزنه الشديد لرحيل الدكتور هالة زين، أرملة صديق عمره الفنان الراحل خالد صالح، والتي غادرت عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت 17 أبريل، 5 رمضان.

وكتب الصاوي عبر موقع "فيسبوك": "لا إله إلا الله، إنا لله وإنا إليه راجعون، لا نقول إلا ما يرضي الله، فقدت اليوم أخت وأم وصديقة وعشرة عمري، الغالية المرحومة بإذن الله الدكتورة هالة زين، حرم المرحوم أخي الذي لم تلده أمي النجم الراحل خالد صالح، ووالدة أحمد خالد صالح وحماة هنادي هاني مهنى".

وتابع "عشرة عمر منذ الجامعة ورحلة إخلاص ووفاء وسند ودعم للمرحوم خالد صالح، ونعم الزوجة والأم والأخت، سيدة فاضلة تقية رحلت في أيام البركة، مصاب جلل ولا تعز على الله عز وجل، سلملنا على خالد يا هالة، رحمة الله عليها، برجاء قراءة الفاتحة والدعاء لها بالرحمة والمغفرة".

كان أحمد خالد صالح أعلن خبر وفاة والدته صباح اليوم السبت 17 أبريل، وتم تشييع جثمانها بعد أداء صلاة الجنازة عليها في مسجد عمرو بن العاص، ظهر اليوم.