مها أحمد عن ظهور ميريام فارس في إعلان مصري: "مطفية مفيش أي كاريزما"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

انتقدت الفنانة مها أحمد، ظهور الفنانة اللبنانية ميريام فارس في أحد الإعلانات مع الفنان آسر ياسين.

ونشرت مها أحمد صورة لميريام فارس، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "للأسف في الوقت اللي مصر قدرت تدفع أجرك رغم انك بتقولي أنا تقيلة على مصر، ظهرتي في الإعلان المصري مطفية مفيش أي كاريزما، بصراحة أجمد حاجة في الإعلان النجم المصري آسر ياسين، احنا الفراعنة ولا ايه".

وكانت الفنانة اللبنانية قد ردت بمؤتمر صحفي على هامش فعاليات مهرجان موازين بالمغرب، عن سبب غيابها عن إحياء الحفلات في مصر، قائلة: "قبل الثورة كُنت أحيي أكثر من حفلين وثلاثة أسبوعيًا، لكن بعدها توقفت الحفلات، وفي ذلك الوقت أنا كبرت وأجري ارتفع وزادت متطلباتي، بصراحة أصبحت تقيلة على مصر ولهذا لم أعد موجودة بكثرة هناك".

وعادت "ميريام" بعدها لتُقدم اعتذارًا إلى الشعب المصري نتيجة الجدل الذي أثارته تصريحاتها، قائلة: "لهجتي اللبنانية فتحت المجال لسوء الفهم".