بالصور| هنادي مهنا تشارك في وداع والدة زوجها أحمد خالد صالح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تصوير- علاء أحمد:

شاركت الفنانة هنادي مهنا في وداع الدكتورة هالة زين، والدة زوجها الفنان أحمد خالد صالح، وأرملة الفنان خالد صالح، التي رحلت عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت 17 أبريل.

التقطت عدسة "الخليج 365" صورًا لهنادي وهي تنتظر خروج الجثمان، بعد انتهاء صلاة الجنازة عليه ظهر اليوم، في مسجد عمرو بن العاص.

ولم تشهد الجنازة سوى حضور عدد قليل من أهل الوسط الفني، وسط غياب كبير للنجوم، وكان من بين الحضور المنتج صفي الدين محمود، والفنانة مريم الخشت.

كان أحمد أعلن خبر وفاة والدته قبل ساعات عبر حسابه الشخصي على موقع "إنستجرام"، وكتب "رحلت عني من كنت أكرم من أجلها، ادعوا لها بالثبات عند السؤال والرحمة والمغفرة وجنة الفردوس وشفاعة الحبيب المصطفى، صل الله عليه وسلم".

وأضاف: "وادعوا لنا بالصبر والثبات والسلوان، صلاة الجنازة بمسجد عمرو بن العاص عقب صلاة الظهر، إنا لله وإنا إليه راجعون".