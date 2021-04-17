بالصور| أحمد خالد صالح يحمل نعش والدته لمثواها الأخير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تصوير- علاء أحمد:

شُيعت منذ قليل، جنازة الدكتورة هالة زين، أرملة الفنان خالد صالح، ووالدة الفنان أحمد خالد صالح، من مسجد عمرو بن العاص، بعد أداء الصلاة عليها.

والتقطت عدسة "الخليج 365" صورًا لنجلها أحمد وهو يشارك في حمل النعش بعد خروجه من المسجد، قبل التحرك لدفنها في مقابر الإمام.

كان أحمد أعلن خبر وفاة والدته قبل ساعات عبر حسابه الشخصي على موقع "إنستجرام"، وكتب "رحلت عني من كنت أكرم من أجلها، ادعوا لها بالثبات عند السؤال والرحمة والمغفرة وجنة الفردوس وشفاعة الحبيب المصطفى، صل الله عليه وسلم".

وأضاف: "وادعوا لنا بالصبر والثبات والسلوان، صلاة الجنازة بمسجد عمرو بن العاص عقب صلاة الظهر، إنا لله وإنا إليه راجعون".