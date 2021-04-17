بالصور والفيديو| انتهاء صلاة الجنازة على أرملة الفنان خالد صالح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تصوير- علاء أحمد ونسيم عبدالفتاح:

انتهت، منذ قليل، صلاة الجنازة على الدكتورة هالة زين، أرملة الفنان خالد صالح، ووالده الفنان الشاب أحمد خالد صالح، والتي أقيمت في مسجد عمرو بن العاص، ظهر اليوم.

وغاب عن الجنازة نجوم الوسط الفني؛ إذ تم الإعلان عن خبر الوفاة في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت 17 إبريل، ومن المقرر دفن الراحلة في مقابر الأسرة بالإمام.

هالة زين عانت في أيامها الأخيرة من فيروس كورونا المستجد، واستدعى الأمر نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج، وأعلن الخبر نجلها أحمد، طالبا من متابعيه الدعاء لها بالشفاء العاجل.