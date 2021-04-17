زوجة خالد الصاوي تنعى أرملة خالد صالح: "سيدة فاضلة تقية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أعربت مي كُريم، زوجة الفنان خالد الصاوي، عن حزنها لرحيل أرملة الفنان الراحل خالد صالح، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت 17 أبريل.

وكتبت مي عبر حسابها الشخصي على موقع "انستجرام": "لا اله الا الله، انا لله وانا اليه راجعون، فقدت اليوم اخت وام وصديقة، الغالية المرحومة باذن الله الدكتورة هالة حرم المرحوم الاخ والصديق النجم الراحل خالد صالح ووالدة ابني واخي الصغير احمد خالد صالح وحماة ابنتي الثانية هنادي هاني مهنى".

وتابعت "سيدة فاضلة تقية رحلت في أيام البركة، مصاب جلل لا أستطيع وصفه، ستقام صلاة الجنازة ظهر اليوم من جامع عمرو بن العاص، برجاء الحضور للصلاة عليها والدعاء".

وأعلن الفنان أحمد خالد صالح، 4 أبريل الجاري، إصابة والدته بفيروس كورونا المستجد.

وكتب أحمد خالد، عبر ستوري حسابه على إنستجرام: "دعواتكم لأمي وحمايا ولعائلتي ولكل مريض بالشفاء العاجل، شفاء لا يغادر سقما، إن الدعاء يغير الأقدار، كثفوا من الدعاء أرجوكم".