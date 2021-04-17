أول تعليق من هنادي مهنا على وفاة والدة زوجها أحمد خالد صالح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

توفت زوجة الفنان الراحل خالد صالح، وحماة الفنانة هنادي مهنا زوجة الفنان أحمد خالد صالح، بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

ونشرت هنادي منشورًا، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، مكتوب عليه "توفت إلى رحمة الله حماتي الدكتورة هالة زين، ادعوا لها بالثبات عند السؤال والرحمة والمغفرة وجنة الفردوس وشفاعة الحبيب المصطفى صل الله عليه وسلم".

وأضافت "وادعوا لنا بالصبر والثبات والسلوان، صلاة الجنازة بمسجد عمرو بن العاص عقب صلاة الظهر، إنا لله وإنا إليه راجعون".

أعلن الفنان أحمد خالد صالح، 4 أبريل الجاري، إصابة والدته بفيروس كورونا المستجد.

وكتب أحمد خالد، عبر ستوري حسابه على إنستجرام: "دعواتكم لأمي وحمايا ولعائلتي ولكل مريض بالشفاء العاجل، شفاء لا يغادر سقما، إن الدعاء يغير الأقدار، كثفوا من الدعاء أرجوكم".