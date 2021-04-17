أول تعليق من أحمد خالد صالح بعد وفاة والدته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

توفيت منذ ساعات الدكتورة هالة زين، والدة الفنان أحمد خالد صالح، وأرملة الفنان الراحل خالد صالح، متأثرة بفيروس كورونا المستجد.

وفي أول تعليق للفنان أحمد خالد صالح، نشر منشورًا، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، كتب: "رحلت عني من كنت أكرم من أجلها، ادعوا لها بالثبات عند السؤال والرحمة والمغفرة وجنة الفردوس وشفاعة الحبيب المصطفى، صلى الله عليه وسلم".

وأضاف: "وادعوا لنا بالصبر والثبات والسلوان، صلاة الجنازة بمسجد عمرو بن العاص عقب صلاة الظهر، إنا لله وإنا إليه راجعون".

وأعلن الفنان أحمد خالد صالح، 4 أبريل الجاري، إصابة والدته بفيروس كورونا المستجد.

وكتب أحمد خالد، عبر ستوري حسابه على إنستجرام: "دعواتكم لأمي وحمايا ولعائلتي ولكل مريض بالشفاء العاجل، شفاء لا يغادر سقما، إن الدعاء يغير الأقدار، كثفوا من الدعاء أرجوكم".