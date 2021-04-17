فن ومشاهير

أول تعليق من أحمد خالد صالح بعد وفاة والدته

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

توفيت منذ ساعات الدكتورة هالة زين، والدة الفنان أحمد خالد صالح، وأرملة الفنان الراحل خالد صالح، متأثرة بفيروس المستجد.

وفي أول تعليق للفنان أحمد خالد صالح، نشر منشورًا، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، كتب: "رحلت عني من كنت أكرم من أجلها، ادعوا لها بالثبات عند السؤال والرحمة والمغفرة وجنة الفردوس وشفاعة الحبيب المصطفى، صلى الله عليه وسلم".

وأضاف: "وادعوا لنا بالصبر والثبات والسلوان، صلاة الجنازة بمسجد عمرو بن العاص عقب صلاة الظهر، إنا لله وإنا إليه راجعون".

وأعلن الفنان أحمد خالد صالح، 4 أبريل الجاري، إصابة والدته بفيروس كورونا المستجد.

وكتب أحمد خالد، عبر ستوري حسابه على إنستجرام: "دعواتكم لأمي وحمايا ولعائلتي ولكل مريض بالشفاء العاجل، شفاء لا يغادر سقما، إن الدعاء يغير الأقدار، كثفوا من الدعاء أرجوكم".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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