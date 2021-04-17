أصالة تطلب نصيحة سيرين عبد النور… والأخيرة: “عمرهن ما يرجعو”

كتبت أسماء لمنور في السبت 17 أبريل 2021 01:17 مساءً - منذ ساعتين

نشرت الممثلة اللبنانية سيرين عبد النور صورة جديدة لها عبر “إنستغرام” بالأبيض والأسود تظهر فيها بالشعر الأسود القصير. وعلّقت على الصورة بالقول: “لا تكن سريع التعلق فمعظمهم عابرون…”.

فكتبت الفنانة السورية أصالة تعليقاً على ما أوردته عبد النور عبرت فيه عن شدة تعلّقها بالأشخاص رغم أنها تدرك أنهم عابرون وطلبت نصيحة سيرين :”أنا سريعة وشديدة التعلّق وبعرف إنّه منهم كتار عابرون بسّ شو أعمل؟”.

لترد عليها سيرين :” عمرهن ما يرجعو اهتمي بحالك وبصوتك انتي الأهم”.