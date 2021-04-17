نسرين طافش تشوِّق الجمهور لأحداث “المداح” بإطلالة ريفية.. وتعلق: اللي جاي ولا عالبال

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: شوّقت النجمة السورية نسرين طافش الجمهور لأحداث مسلسل “المداح” المقبلة، والذي تشارك في بطولته إلى جانب الفنان المصري حمادة هلال، ويعرض في ماراثون دراما رمضان الحالي.

وظهرت طافش للجمهور عبر “انستغرام” بإطلالة ريفية، مؤكدة أن الأحداث المقبلة ستتطور ولن تخطر على بال أحد. وكتبت في تعليقها على الصورة قائلة: “رحاب.. وما خفي كان أعظم بعد ما قتل صابر الحج غالب أبو رحاب الأحداث اتعقدت بس اللي جاي ولا عالبال مواعيد وقنوات العرض في الاستوري”.

وتؤدي نسرين طافش شخصية الفتاة الريفية “رحاب” في مسلسل “المداح”، فيما يؤدي حمادة هلال دور زوجها في قصة درامية اجتماعية مليئة بالتشويق.

ووالد نسرين طافش في المسلسل مُقتدر مادياً وميسور الحال، ورغم أنها تعلمت في المدينة إلا أنّها تعتز بانتمائها لبيئتها الريفية، وتنشأ بينها وبين الشيخ صابر علاقة حب.