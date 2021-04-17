زينة تنهار بسبب وفاة مصطفى قمر في “خمس نجوم”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــرد: حلّت الفنانة المصرية زينة رضا ضيفةً على برنامج المقالب “خمس نجوم” الذي يقدمه الفنانون مصطفى قمر، محمد الشرنوبي، كريم فهمي، غادة عادل، ونور، والذين يجتمعون لأول مرة معاً.

وانهارت زينة وكادت أن تدخل في حالة إغماء بعد رؤيتها مصطفى قمر وهو يمثل بأنه ميت بسبب انفجار سيارته.

وتعرضت الفنانة لعدة مقالب، بدءاً بالمؤتمر الصحافي المزيف للإعلان عن شركة سيارات، وأثناء التقديم أخطأ الشخص المشارك بالمقلب في اسمها، وقال “زينب” لتدخل في نوبة من الضحك.

أما المقلب الثاني، عندما تسابقت مع مصطفى قمر بالسيارة، وبدت غير متحمسة للسباق، وكانت تصرخ قائلة “هرَجَّع” ومن دون أن تلاحظ نزل مصطفى قمر وركب “دوبلير” مكانه، وبعد لحظات وقعت السيارة في حادث تصادم عنيف، واشتعلت فيها النيران، وظنت زينة أن النيران اشتعلت في زميلها.

وظهر مصطفى قمر وهو مصاب في رأسه وتشتعل فيه النيران، وجاءت سيارة الإسعاف لنقله وهو ملقى على الأرض والدماء تسيل منه، وأوهمها المشاركون في البرنامج أنه توفي لتدخل في نوبة صراخ وظلت تردد “قوم يا مصطفى”.

وهاجمها الشرنوبي بقوله “إنتِ السبب يا زينة”، فردت عليه: “أنا قولتله سوق بالراحة”، وحين هددها “هتتحبس يا زينة” ردت: “في ستين داهية أنا مش هاممني الحبس”، لتتفاجأ بقمر في النهاية وهو يغني، فاطمأنت وأدركت أنها سقطت في المقلب، ولكنها ظلت تبكي وهي منهارة من المقلب مرددة “أعصابي باظت”.