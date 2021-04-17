لطيفة تعِد الجمهور بمفاجآت على “تيك توك”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: قطعت النجمة التونسية لطيفة وعداً على نفسها أمام الجمهور بتحضير مفاجآت، سيتم الإعلان عنها عبر حسابها على “تيك توك”.

وظهرت لطيفة في مقطع فيديو عبر “انستغرام” تطلب خلاله من المتابعين انتظارها، حيث تحضر مفاجآت في الكواليس لم تكشف عن تفاصيلها.

وقالت لطيفة في الفيديو: “استنوني على (تيك توك) في مفاجآت كتير بنحضر لها”، كما تركت تعليقاً على المقطع قائلةً: “تابعوني على (تيك توك) واستنوا مفاجآت كتير قريب قوي”.

وحظي المقطع بنسبة مشاهدة عالية بين متابعيها، وسط تساؤلات عما تحضر للجمهور وانتظار ما تقوم به خلال الفترة المقبلة.