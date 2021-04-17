هيلين مكروري تفارق الحياة.. وزوجها يودّعها بحزن: “توفيت وسط فيض من الحب”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: قال الممثل داميان لويس زوج الممثلة البريطانية هيلين مكروري، إنها توفّيت بالسرطان عن 52 عاماً.

وقال لويس: “أعلن، وكلّي حزن، أنه بعد معركة بطولية مع السرطان، فإنّ المرأة الجميلة الرائعة هيلين مكروري توفيت بسلام في المنزل وسط فيض من الحب من أصدقائها وعائلتها”.

وكان الإثنان تزوّجا في عام 2007 وأنجبنا طفلين.

واشتهرت مكروري بتأدية أدوار عن شخصيات قوية في المسرح والسينما. وقوبل نبأ وفاتها بفيض من الرثاء من مؤلفين وممثلين منها جيه.كيه رولينغ، مؤلفة سلسلة هاري بوتر التي شاركت الممثلة الراحلة في أفلامها.