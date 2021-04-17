بالفيديو – هيا الشعيبي تنهار أمام الجمهور بسبب قضية قانونية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: بعد التعبير عن حزنها الشديد لغيابها هذا العام عن الاعمال التمثيلية الرمضانية، تعرضت الفنانة الكويتية هيا الشعيبي لموقف صعب خلال حديثها عن أزمة نفسية تعاني منها بسبب قضية قانونية.

وشاركت هيا متابعيها على تطبيق “سناب شات” بمقاطع تحدثت فيها عن حزنها وانزعاجها وشكت همها لمتابعيها، ولم تتمالك نفسها، وانهمرت دموعها أثناء حديثها عن الأزمة النفسية التي مرت بها قبل فترة بسبب القضية، التي لم تذكر تفاصيلها.

وحرصت في المقطع على توجيه الشكر لكل من ساعدها في الخروج من هذه الأزمة، وقالت: “أريد توجيه رسالة شكر لمن قدم لي الدعم في الفترة الماضية، خاصة وأني مررت في حالة نفسية سيئة ولا أرغب في أن أكون سبباً في مضايقة أي أحد”. ومن بعدها، طمأنت جمهورها على حالتها، موضحة أن أمورها جيدة، وأنها تشكر الله كثيراً على أنها تقضي شهر رمضان مع عائلتها وزوجها، ثم انهارت من البكاء.

وكانت هيا قد أعربت في مقابلة تلفزيونية الاسبوع الماضي، عن حزنها الشديد لغيابها عن الحضور في اعمال رمضان هذا العام، مستغربة عدم تلقيها لأي عمل.