أحمد عز: أتابع أعمال زملائي.. والغيرة طبيعية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: أكّد الفنان أحمد عز، أنّ مواعيد نومه في شهر رمضان لا تختلف عن الأيام العادية، إذ يستيقظ العاشرة صباحاً، ثم يمارس رياضة قبل الإفطار بنحو ساعة.

وأضاف، خلال مقابلة بأولى حلقات برنامج “بيت للكل”، عبر القناة الأولى المصرية: “التصوير ليست له مواعيد، والعمل لا يتم على خير، وهناك ممثلون كبار في مصر والعراق وسوريا والأردن، والفنان إياد نصار جسّد دور الضابط الصهيوني في فيلم الممر باحترافية، كما تعاونت مع منذر رياحنة”.

وحول ما إذا كان يتابع أعمال نجوم آخرين في سباق رمضان، أوضح: “هذا هو المفروض، هناك لهجة سائدة اخيراً هي أنا ومن بعدي الطوفان، وهذا ليس صحيحاً. طبيعي أن زميلاً يقدم عملاً وينجح والطبيعي أنّ الفنان يغار، لأنّ الفن لم يكتب لشخص واحد، العمل يمكن أن يكون به اجتهاد، لكن المشاهد ربما يريد أن يرى عملاً آخر”.

وتابع: “أحاول أن أتابع الزملاء، ولو رأيت عملاً أعجبني أو العكس أقول له، وأخيراً كانت هناك في أفلام جيدة مثل (الفيل الأزرق)”.

وتمنّى أن يكون له عمل فنى كبير وكل الجمهور يلتف حوله ويشاهده، وهذا يعتبر نجاحاً معنوياً قبل أن يكون مادياً.