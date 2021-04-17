يوسف الخال صارع كورونا أسبوعًا في المستشفى.. “لم يكن يريد أن يقول لأحد”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــرد: “دخلت إلى المستشفى في ١٠ من هذا الشهر و خرجت اليوم”، بهذه الكلمات أعلن النجم اللبناني يوسف الخال عن دخوله إلى المستشفى منذ أسبوع بعد أن ساءت حالته إثر إصابته بفيروس كورونا، وأضاف يوسف: “لم أكن أريد أن أقول لأحد”.

كما أكد يوسف الخال أنه خرج اليوم من المستشفى بعد أن استقرت حالته الصحية، دون أن يكشف عن مزيدًا من التفاصيل عن الأعراض التي واجهها خلال أيام إصابته بالفيروس.

وشكر يوسف الخال الفريق الطبي الذي أشرف على تلقيه العلاج على مدى أيام في “مستشفى بعبدا الجامعي – BUH” وفق توجيهات الدكتور جورج حداد، كما شكر مدير عام المستشفى وصديقه المقرب، الفنان فريد صباغ على اهتمامه والمجهود الكبير الذي يبذله في المستشفى مع المصابين بكورونا.

وفور إعلانه عن هذه التجربة الصعبة التي عاشها، تلقى يوسف الخال عددًا كبيرًا من التغريدات من المتابعين على “تويتر” الذين تمنوا له دوام الصحة والعافية.