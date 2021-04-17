شكرا لقرائتكم خبر عن عبير صبرى: دورى فى "موسى" ملىء بالتفاصيل الخارجية والداخلية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الفنانة عبير صبرى إنها كانت قلقة من تجسيد دور "صباح" فى مسلسل "موسى" مع النجم محمد رمضان، والذى يتم عرضه حصرياً على قناة DMC فى شهر رمضان الجارى، وذلك بسبب طبيعة الشخصية والمرحلة العمرية ولون بشرتها وشعرها، إلا انها قررت دخول التحدى، وتلقت ردود أفعال جيدة جداً على ظهروها فى الحلقات الأولى من العمل.



الفنانة عبير صبرى

وأشارت عبير صبرى لـ"الخليج 365" أنها تدربت كثيراً على اتقان اللهجة الصعيدية والتى كانت مرهقة حسب تعبيرها، مضيفة أن شخصية صباح مليئة بالفتاصيل سواء الخارجية فى الشكل أو الصفات الداخلية، لافتة أنها تعرضت للشمس وغيرت لون بشرتها حتى تكون أقرب لسيدات الصعيد وكذلك لمناسبة المرحلة العمرية التى تجسدها.

وأشادت عبير صبرى بمؤلف المسلسل وطريقة سرده للحدوتة والحبكة القوية فيها، وكذلك مخرج العمل محمد سلامة التى وصفته بالعبقرى، حيث يقدم صورة مريحة للعين وكادرات مميزة، واهتمامه بكل التفاصيل سواء مع الشخصيات أو فى الديكورات، متوقعة أن يكون "موسى" من أهم المسلسلات المعروضة خلال شهر رمضان الجارى.



الفنانة عبير صبري

مسلسل "موسى" بطولة كل من محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبرى، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق، حمدى الوزير، محمد ريحانة وعدد آخر من الفنانين، وتأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجى.