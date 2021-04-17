شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. ذكرى ميلاد الفنان على حميدة صاحب أغنية "لولاكى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل اليوم السبت 17 أبريل، ذكرى ميلاد الفنان الراحل على حميدة، والذى يعد واحداً من أشهر مطربى فترة الثمانينيات، حيث ولد عام 1946 في مدينة مطروح، وهو صاحب أغنية (لولاكي) التي أصدرها عام 1988 بقيادة موزع الموسيقى حميد الشاعري وفرقته بالعزف وحققت مبيعات قياسية في مصر والوطن العربى خلال هذا التوقيت حيث تم بيع أكثر من 6 ملايين نسخة.



على حميدة

أصدر بعد ذلك عدة ألبومات إضافية منها "كوني لي" و"ناديلي" وغيرها، وبعد ذلك اتجه للسينما والتمثيل من خلال أول بطولة له في فيلم سينمائي بعنوان "لولاكى" نسبة للنجاح المدمر الذي حققته هذه الأغنية، الأمر الذي دفع شركة الإنتاج لصناعة هذا الفيلم وكذلك له فيلم آخر بعنوان مولد نجم، وابتعد على حميدة بعن الأضواء بعد ذلك بسبب قضية الضرائب التى طالبته بتسديد حوالى 13 مليون جنيه

على حميدة حاصل على درجة الدكتوراه فى الموسيقى البدوية وعلاقتها بالموسيقى الموريسكاوية الليبية كان يعمل أستاذا لمادة العود بأكاديمية الفنون بالقاهرة وعضوا بهيئة التدريس بها وقام بتدريب مطربين كبار على العزف على الة العود منهم المطربة وردة الجزائرية والمطرب محمد الحلو.



الفنان على حميدة

أصيب على حميدة بفيروس سى الكبدى وكان من أوائل من تم علاجه بمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى لعلاج فيروس سى، وكان من أول المتعافين بعد حصوله على العلاج من مبادرة الرئيس، وتوفى على حميدة بمستشفى مطروح العام يوم 11 فبراير 2021.