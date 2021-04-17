وفاة زوجة الفنان خالد صالح بعد إصابتها بفيروس كورونا

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
رحلت عن عالمنا منذ قليل، السيدة هالة زين العابدين، زوجة الفنان الراحل خالد صالح، بعد إصابتها بفيروس كورونا.
وأعلن الفنان أحمد فهيم عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك، خبر الوفاة قائلا: "البقاء والدوام لله وحده، توفت إلى رحمة الله الدكتورة هالة زين العابدين زوجة خالي المرحوم خالد صالح، نسألكم الدعاء".
وتقام صلاة الجنازة بمسجد عمرو ابن العاص عقب صلاة الظهر ، والدفن بمقابر الأسرة بالإمام
وكان الفنان أحمد خالد صالح قد أعلن منذ أيام إصابة والدته بفيروس كورونا المستجد، وطالب جمهوره الدعاء.