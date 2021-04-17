شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. ذكرى ميلاد الفنان سعيد طرابيك والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تحل، اليوم السبت، ذكرى ميلاد الفنان الراحل سعيد طرابيك، حيث إنه من مواليد القاهرة فى 17 أبريل 1941، والذى يعد من أشهر الفنانين على الساحة الفنية، وقدم العديد من الأفلام والمسلسلات والمسرحيات، وتميز طرابيك بأدواره الكوميدية ما جعله يجذب الأضواء وقلوب المشاهدين فى أعماله الفنية.
وبدأ الراحل سعيد طرابيك حياته الفنية فى أواخر الستينيات من خلال مسرحية "القاهرة فى ألف عام".
وشارك فى العديد من الأعمال السينمائية، ومن أبرزها "المسافر"، "عسل أسود"، "مافيا"، "سلام يا صاحبى"، "طباخ الريس"، "إكس لارج"، "الفرح"، "السفارة فى العمارة"، "وش إجرام"، "أبو على"، "سمير أبو النيل"، "بلطية العايمة"، "عزبة آدم".
شارك فى عدد من الأعمال الدرامية مثل "العراف"، "الكبير أوى"، "أستاذ ورئيس قسم"، "الركين"، "الباطنية"، "راجل وست ستات"، "نونة المأذونة"، "تامر وشوقية"، "الصعلوك"، "مولانا العاشق"، وشارك أيضا فى مسرحيات "شاهد ماشافش حاجة"، "البعبع"، "كعبلون".
توفى فى 15 نوفمبر 2015 بعد زواجه بشهرين من ممثلة ناشئة عن عمر يناهز 74 عاما نتيجة لأزمة قلبية.