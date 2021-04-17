شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. ذكرى ميلاد الفنان سعيد طرابيك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل، اليوم السبت، ذكرى ميلاد الفنان الراحل سعيد طرابيك، حيث إنه من مواليد القاهرة فى 17 أبريل 1941، والذى يعد من أشهر الفنانين على الساحة الفنية، وقدم العديد من الأفلام والمسلسلات والمسرحيات، وتميز طرابيك بأدواره الكوميدية ما جعله يجذب الأضواء وقلوب المشاهدين فى أعماله الفنية.