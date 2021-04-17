"مشاريع فنية وآخر أغنية كتبها للهضبة".. تركي آل الشيخ مع عمرو دياب وأصالة وعمرو يوسف

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

شارك المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، جمهوره ومتابعي صفحته الرسمية على موقع فيسبوك، صورة تجمعه بعدد من الفنانين.

وقال المستشار تركي آل الشيخ في المنشور: "مع الفنانة الكبيرة اصالة ومع اخي الفنان الكبير عمرو دياب (الهضبة) ومع الفنان الجميل الذي تشرفت بمعرفته عمرو يوسف ومع المنتج محمد مشيش.. لقاء ممتع استمتعت فيه.. سينتج عنه الكثير من المشاريع الفنية ومنها أخذ مني أخي الهضبة آخر نص كتبته قبل الاعتزال".

وقبل أيام التقي آل الشيخ أيضًا المخرج مروان حامد والفنان الكبير كريم عبدالعزيز والمنتج مدحت العدل والفنانة يسرا والمنتج جمال العدل. وعلق على اللقاء بقوله: "لقاء جميل امتد لساعات وأتمنى أن نرى نتائجه قريباً".

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